الرائد يدعم دفاعه بالثنائي بلغيث وفلاتة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد عن تعاقده مع الثنائي فواز فلاتة وعقيل بلغيث؛ لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب عقيل بلغيث، صاحب الـ32 عامًا، بعد توقيع العقود لمدة موسمين، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي.

وأوضح حساب نادي الرائد الرسمي أن رئيس مجلس الإدارة، فهد المطوع، أنهى إجراءات التوقيع مع فواز فلاتة، صاحب الـ30 عامًا، قادمًا من صفوف فريق القادسية بعقد يمتد لمدة موسمين.

وتسعى إدارة نادي الرائد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ للظهور بشكل جيد ومواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة.

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