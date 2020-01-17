الراجحي عن رالي داكار السعودية : كانت منافسة شرسة

المواطن - مروة نبيل

وجه السائق السعودي يزيد الراجحي الشكر إلى منظمي سباق رالي داكار السعودية 2020، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته بالحصول على المركز الرابع.

ونشر يزيد الراجحي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا له أثناء منافسات السباق، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله خلصت رالي داكار2020 بالمركز الرابع في الترتيب العام على متن تويوتا هايلكس”.

وأضاف الراجحي قائلًا: “هذا أفضل إنجاز سعودي على مرّ ٤١ عامًا على رالي داكار.. كانت منافسة شرسة مع المصانع.. وأشكر الشريك الرسمي عبداللطيف جميل، وأشكر المنظمين على الابداع في التنظيم”.

وشارك يزيد الراجحي في المرحلة الـ12 والأخيرة من رالي داكار السعودية 2020 من حرض حتى القدية بمسافة ٤٤٧ كم، وحافظ على مركزه الرابع في الترتيب.

واستضافت السعودية منافسات رالي داكار 2020، بداية من الخامس من شهر يناير الجاري، الذي يُقام في آسيا للمرة الأولى، بعد إقامته في أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

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