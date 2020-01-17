الراجحي وابن سعيدان يخطفان الأنظار في رالي داكار 2020

المواطن - مروة نبيل

تألق السائقان السعوديان يزيد الراجحي وياسر بن سعيدان في سباق رالي داكار 2020 الذي انطلقت منافساته في الخامس من شهر يناير الجاري.

وانهالت التهاني على الراجحي وابن سعيدان عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث حرصت الجماهير على تهنئتهما والإشادة بمستواهما في منافسات السباق.

يزيد الراجحي

وظهر يزيد الراجحي بشكل مميز في منافسات رالي داكار السعودية 2020، ليُنهي السباق الشهير في المركز الرابع بالترتيب العام، ويُحقق إنجازًا غير مسبوق للسعودية.

ويُعتبر المركز الرابع أفضل ترتيب يحتله سائق سعودي في منافسات رالي داكار منذ 41 عامًا، ما يمنح يزيد الراجحي دافعًا معنويًا كبيرًا لمواصلة التألق وتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

وأبدى يزيد الراجحي سعادته بإنهاء منافسات السباق الشهير في هذا المركز، ووجه الشكر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لمنظمي رالي داكار 2020، واصفًا تنظيمه بالإبداع.

وهنأ حساب الهيئة العامة للرياضة الراجحي، وقال: “نبارك للمتسابق يزيد الراجحي تحقيق المركز الرابع في الترتيب العام لرالي داكار السعودية 2020 كأفضل ترتيب سعودي في تاريخ رالي داكار.. مبروك لبطلنا المتميز”.

ياسر بن سعيدان

على الجانب الآخر، قدم السائق ياسر بن سعيدان مستوى مميزًا في رالي داكار السعودية 2020، ونجح في احتلال المركز الثاني بالمرحلة الـ12 والأخيرة من السباق الشهير، اليوم الجمعة.

وحقق ياسر بن سعيدان المركز الثالث خلال مرحلتين من سباق الرالي الشهير، واحتل المركز التاسع في الترتيب العام، ما يمنحه دفعة معنوية للظهور بشكل مميز في المسابقات المقبلة.

وحرصت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على تهنئة السائق السعودي، متمنية له التوفيق، وذلك بعد احتلاله المركز التاسع في فئة السيارات.

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