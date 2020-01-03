الرمالي: موسم حائل فرصة رائدة لزيادة العوائد الاقتصادية بالمملكة

المواطن - عارف السويدي - حائل

أكد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة حائل الأستاذ فيصل الرمالي بأن موسم حائل فرصة لزيادة العوائد الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه.

وأشار الرمالي إلى أن كافة المهرجانات التي أقيمت في مختلف مناطق المملكة خلال العام المنصرم ضمن برنامج مواسم السعودية، ساهمت في تحريك الاقتصاد مما كان لها أثر في خلق فرص هائلة في قطاع الترفيه تحديدًا.

وأضاف الرمالي أن الكثير من الشركات السعودية استطاعت الدخول والاستفادة من الفرص التي توفرها مهرجانات المواسم السعودية وموسم حائل على وجه التحديد.

وتابع الرمالي أنه ستقام ورش عمل تحت مسمى صناعة الترفيه لرواد الأعمال، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

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