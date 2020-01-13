الرياضة العالمية تتحدث باللهجة السعودية

المواطن - محمد سمعه

أبهرت السعودية العالم كله، وذلك بعد التنظيم الناجح لبطولتي السوبر الإيطالي والسوبر الإسباني مؤخرًا إضافة إلى تنظيم أحداث عالمية أخرى مثل بطولة فورمولا إي الدرعية وبطولة الدرعية للتنس.

وكان المشهد الختامي في ملعب الجوهرة المشعة بجدة أمس الأحد لحظة تتويج نادي ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني الذي خطف الأنظار خاصة مع إشادة إيزابيل دياز محافظ مدينة مدريد بالتنظيم المبهر لبطولة السوبر الإسباني في جدة.

وبعد نهاية السوبر الإسباني أشاد الإعلامي وليد الفراج بالتنظيم المميز من هيئة الرياضة قائلًا: “ملاعبنا لن تكون للبطولات المحلية فقط، والعالم سيتحدث سعوديًا”.

أما أحمد العقيل رئيس نادي الشباب السابق فقال: “من خلال استضافة الفعاليات الرياضية الكبيرة أصبح لدينا خبرة وكادر لتنظيم أي بطولة أو فعالية مستقبلية”.

⁧#الدوري_مع_وليد⁩

طارق كيال: أنظار العالم تتجه لنا أصبحنا قادرين على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية.. الديربي كان بين مدربي الفريقين "زيدان" و "سيموني". pic.twitter.com/KQHblwyxEa — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 12, 2020

بينما علّق طارق كيال نجم الأهلي الأسبق قائلًا: “أنظار العالم تتجه لنا أصبحنا قادرين على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية، الديربي كان بين زيدان وسيميوني”.

قوة الجمهور السعودي أمام العالم

وفي الإطار ذاته علّق الناقد الرياضي طارق النوفل قائلًا: الصحافة العالمية تحدثت عن قوة الجمهور السعودي في حضوره لكأس السوبر الإسباني.

يذكر أن المملكة سوف تستضيف السوبر الإسباني في أراضيها خلال العامين المقبلين، مع استضافة السوبر الإيطالي كذلك.

الريال يحسم اللقب بعد معاناة

وكان ريال مدريد تُوج بلقب السوبر الإسباني بعد الفوز بنتيجة 4/1 بركلات الجزاء الترجيحية على حساب أتلتيكو مدريد بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

تابعنا على تواصل معنا على