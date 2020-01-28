الرياضة توقف رئيس الأهلي أحمد الصايغ ومحمد الجهني

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أعلنت الهيئة العامة للرياضة إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس أحمد بن بكر الصائغ، وعضو الجمعية العمومية بالنادي محمد بن عبدالهادي الجهني، مع فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.

وجاء في بيان الهيئة ما يلي:

إلحاقًا بالبيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 4 يناير 2020، والذي تضمن قيام وكالة شؤون الرياضة والإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة بالتحقيق فيما أسفرت عنه الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي والمنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2019 ودراسة ما رُفع لها من مستندات ومعلومات، فإن الهيئة العامة للرياضة وبعد اكتمال التحقيق في هذا الشأن وبعد استيفاء كافة الإجراءات والإفادات الخاصة بما تم رفعه من قبل الجمعية العمومية للنادي الأهلي، فقد صدرت القرارات التالية:

1- إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس أحمد بن بكر الصائغ؛ استنادًا إلى المادة رقم (88/2/و) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

2- إسقاط عضوية عضو الجمعية العمومية بالنادي محمد بن عبدالهادي الجهني؛ استنادًا إلى المواد رقم (88/2/و)، (88/2/ ب) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضة ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات.

3- إحالة المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، ولائحة العمل مع الوسطاء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها حسب الاختصاص.

4- فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بعد إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة بسبب نقص النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس الإدارة، وفقًا لنص المادة (18/ 1) اعتبارًا من اليوم الأربعاء 29 يناير 2020 وحتى يوم الأحد 2 فبراير 2020، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 8 فبراير 2020 وفق البرنامج الزمني الخاص بذلك، على أن يستمر الرئيس التنفيذي بتسيير شؤون النادي وفق الصلاحيات الممنوحة له حسب اللائحة الأساسية للأندية الرياضية إلى حين اعتماد مجلس الإدارة الجديد.

والهيئة العامة للرياضة تؤكد في هذا الصدد أنها تابعت كل ما من شأنه التأثير على النادي في الفترة الماضية، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار النادي، مع التأكيد على أنه سيتم التعامل مع كل من يسعى للتحريض أو الإساءة أو العمل على عدم استقراره بإحالتهم للجهات المعنية، واتخاذ ذات النهج تجاه أي قضايا مماثلة في أي نادٍ من الأندية الرياضية الأخرى.

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