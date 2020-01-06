الرياض مقرًا لمجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر

أعلن وزير الخارجية، فيصل بن فرحان اختيار الرياض لتكون مقرًا لمجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
فيديو | وزير #الخارجية: الاتفاق على ميثاق لتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن#عاجل #صحيفة_المواطن
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 6, 2020
وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي له اليوم إنه تم اليوم في الرياض التوقيع على اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
فيديو | وزير #الخارجية: نمر بمرحلة حساسة ولابد من رفع مستوى التنسيق والتعاون#صحيفة_المواطن #عاجل
pic.twitter.com/ti4jfcnRym
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 6, 2020
وأشار إلى أن دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة ولا بد من رفع مستوى التنسيق والتعاون مشيرًا إلى أن قادة هذه الدول اتفقت على تأسيس المجلس استشعارًا للخطر الذي يواجهها وإدراكًا لأهمية للتعاون المشترك.
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