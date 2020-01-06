الرياض مقرًا لمجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر

المواطن - الرياض

أعلن وزير الخارجية، فيصل بن فرحان اختيار الرياض لتكون مقرًا لمجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

فيديو | وزير #الخارجية: الاتفاق على ميثاق لتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن#عاجل #صحيفة_المواطن pic.twitter.com/2b4IZfOzt7 — صحيفة المواطن (@almowatennet) January 6, 2020

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي له اليوم إنه تم اليوم في الرياض التوقيع على اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.



وأشار إلى أن دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة ولا بد من رفع مستوى التنسيق والتعاون مشيرًا إلى أن قادة هذه الدول اتفقت على تأسيس المجلس استشعارًا للخطر الذي يواجهها وإدراكًا لأهمية للتعاون المشترك.

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