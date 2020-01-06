الرياض مقرًا لمجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر

الرياض مقرًا لمجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر

2020/01/06
الساعة 3:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن وزير الخارجية، فيصل بن فرحان اختيار الرياض لتكون مقرًا لمجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي له اليوم إنه تم اليوم في الرياض التوقيع على اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.


وأشار إلى أن دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة ولا بد من رفع مستوى التنسيق والتعاون مشيرًا إلى أن قادة هذه الدول اتفقت على تأسيس المجلس استشعارًا للخطر الذي يواجهها وإدراكًا لأهمية للتعاون المشترك.

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