الريال وأتلتيكو مدريد إلى ركلات الترجيح

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الوقت الإضافي في مباراة الريال وأتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين، ليلعب الفريقان ركلات ترجيح.

الريال وأتلتيكو مدريد:

وبدأت مباراة الريال وأتلتيكو مدريد المقامة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة” بشكل سريع، وشهدت تفوقًا نسبيًّا للمرينغي، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة خطرة.

وكاد نجم المرينغي كاسيميرو أن يفض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الريال وأتلتيكو مدريد عند الدقيقة الخامسة من تسديدة قوية، إلا أن أوبلاك تصدى لها ببراعة، قبل أن يواصل تألقه ويحرم لوكا مودريتش من هز الشباك.

وتألق نجم المرينغي فالفيردي وحاول هز الشباك، إلا أنه اصطدم بالصلابة الدفاعية، وأخطأ قائد ريال مدريد سيرجيو راموس وأهدى كرة للبرتغالي جواو، ولكنه لم ينجح في هز الشباك، قبل أن تمر تسديدة ألفارو موراتا بجوار القائم في الدقيقة 20.

واخترق ميندي وسدد كرة قوية، ولكن أوبلاك تصدى لها عند الدقيقة 39، وكاد كاسيميرو أن يهز الشباك برأسية إلا أنها مرت فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الريال وأتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي.

شوط سلبي:

ومع بداية الشوط الثاني، منع دفاع الروخي بلانكوس يوفيتش من هز الشباك، قبل أن تمر تسديدة اللاعب ذاته بجوار القائم في الدقيقة 50، وأهدر فالفيردي فرصة تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 66.

وكاد موراتا أن يهز شباك الريال عند الدقيقة 80، ليبدي مدربه دييغو سيميوني حزنه لضياع هذه الفرصة، وتألق أوبلاك وأبعد تسديدة رودريغو في الدقيقة 90، لينتهي الوقت الأصلي من مباراة الريال وأتلتيكو مدريد بالتعادل.

واستمرت محاولات الفريقين خلال الأشواط الإضافية، وباغت فيتولو ريال مدريد بكرة خطيرة، إلا أن كورتوا أبعدها، ومرت تسديدة توني كروس فوق عارضة أتلتيكو مدريد.

وحاول موراتا هز شباك الريال، قبل أن يضغط المرينغي بقوة، ويُهدر لاعبوه أكثر من فرصة وسط تألق من أوبلاك، ثم حصل فالفيردي على بطاقة حمراء في الدقيقة 114 لعرقلة موراتا المنفرد بالمرمى، لتنتهي الأشواط الإضافية بالتعادل.

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