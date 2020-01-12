الريال وأتلتيكو مدريد يتعادلان سلبيًّا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الريال وأتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

الريال وأتلتيكو مدريد:

وبدأت مباراة الريال وأتلتيكو مدريد المقامة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة” بشكل سريع، وشهدت تفوقًا نسبيًّا للمرينغي، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة خطرة.

وكاد نجم المرينغي كاسيميرو أن يفض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الريال وأتلتيكو مدريد عند الدقيقة الخامسة من تسديدة قوية، إلا أن أوبلاك تصدى لها ببراعة، قبل أن يواصل تألقه ويحرم لوكا مودريتش من هز الشباك.

وتألق نجم المرينغي فالفيردي وحاول هز الشباك، إلا أنه اصطدم بالصلابة الدفاعية، وأخطأ قائد ريال مدريد سيرجيو راموس وأهدى كرة للبرتغالي جواو، ولكنه لم ينجح في هز الشباك، قبل أن تمر تسديدة ألفارو موراتا بجوار القائم في الدقيقة 20.

واخترق ميندي وسدد كرة قوية، ولكن أوبلاك تصدى لها عند الدقيقة 39، وكاد كاسيميرو أن يهز الشباك برأسية إلا أنها مرت فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الريال وأتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي.

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