الريدز يتألق ويحسم مباراة ليفربول ضد مان يونايتد بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة ليفربول ضد مان يونايتد، التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الريدز بهدفين دون رد.

ليفربول ضد مان يونايتد:

وبدأت مباراة ليفربول ضد مان يونايتد بشكل سريع، وهدد الريدز مرمى الشياطين الحمر في الدقيقة الثامنة برأسية من ساديو ماني، ولكنها مرت بجوار القائم، قبل أن ينجح فان دايك في فض اشتباك التعادل السلبي.

واستغل فان دايك كرة عرضية مميزة من ركلة ركنية لعبها أرنولد، ليسددها برأسه قوية ويهز شباك دي خيا عند الدقيقة 14، ونجح فيرمينيو في تسجيل هدف آخر عند الدقيقة 25، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وانطلق محمد صلاح ولعب كرة عرضية مميزة في الدقيقة 27، سددها فيرمينيو ولكنها مرت بجوار القائم، وواصل لاعبو الريدز السيطرة على أحداث مباراة ليفربول ضد مان يونايتد اليوم.

وسجل فينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 36 بعدما انفرد بالمرمى، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وجاءت أول فرصة خطيرة للاعبي الشياطين الحمر عند الدقيقة 41، عندما مرر بيساكا كرة للاعب بيريرا، ولكنه لم يلحقها لتمر خارج الملعب بغرابة.

وأطلق بيريرا تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44، إلا أن أليسون بيكر أمسك الكرة بسهولة، ورد ماني بكرة قوية، ولكن دي خيا حولها إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد مان يونايتد بتقدم الريدز بهدف دون رد.

وأهدر صلاح فرصة تسجيل هدف في الدقيقة 47، بعدما سدد الكرة بغرابة شديدة بجوار القائم، وأطلق ماني كرة قوية اصطدمت بالعارضة، واستمرت محاولات لاعبي الريدز في الشوط الثاني.

وسدد تشامبريلين كرة قوية في الدقيقة 52، وضغط الشياطين الحمر عن طريق الثنائي مارسيال وبيريرا، إلا أن أليسون تألق وحافظ على نظافة شباكه، ليواصل الفريقين إهدار الفرص.

وتمكن صلاح من تسجيل هدف في الدقيقة 93 من تسديدة أرضية، لتنتهي مباراة ليفربول ضد مان يونايتد بفوز الريدز بهدفين نظيفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 64 نقطة، ليُعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد فريق مانشستر يونايتد عند 34 نقطة ليحتل المركز الخامس.

ماني في مباراة ليفربول ضد مان يونايتد

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