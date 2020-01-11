الزائر الأبيض يداعب تبوك و”المواطن” توثق المشهد واستعدادات الجهات

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

هطلت أمس واليوم ثلوج على مرتفعات جبل اللوز والظهر وعلقان، وكذلك مناطق البيضاء ورحيب وجبل شيبان، وسط توافد كبير لأهالي المنطقة ومن خارجها لمشاهدة الزائر الأبيض.

“المواطن” رصدت هطول الزائر الأبيض، والتي كانت في هذه المرة بشكل واسع وكثيف لم تشهده المنطقة منذ عدة سنوات.

وكانت الجهات المعنية استعدت منذ وقت مبكر باتخاذ كافة الاستعدادات ورفع الجاهزية واتخاذ كل التدابير اللازمة وتقديم الخدمات في هذه المناطق وتكثيف التواجد بما يضمن بإذن الله تحقيق السلامة ليتمكن القادمون والمتنزهون من الأسر والأفراد من الوصول والاستمتاع بأجواء هذه المواقع وقضاء أوقات ممتعة والعودة لمنازلهم سالمين.

استنفار الهلال الأحمر:

ونفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك وبمتابعة مباشرة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة أحمد بن محمد العنزي خطة الطوارئ المعدة لتقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة خلال فترة تساقط الثلوج، وذلك من خلال دعم جميع المراكز الإسعافية على امتداد طريق تبوك وصولًا إلى محافظة حقل كذلك نشر 6 فرق إسعافية وقيادة ميدانية منذ الساعات الأولى لتساقط الثلوج في أماكن تواجد الزوار والمتنزهين في مرتفعات جبل اللوز وعلقان، والظهر.

واستقبلت غرفة العمليات 6 بلاغات عبارة عن حوادث مرورية نتج عنها 15 إصابة تنوعت ما بين متوسطة وبسيطة ولم تسجل أي حالة خطيرة، حيث تم نقل 14 حالة إلى المستشفيات.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات المناخية تجنب وقوع الأخطار.

المدني يدعم:

من جهته، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بتبوك الرائد عبدالعزيز الشمري: إنه طبقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك خطة مواجهة مخاطر تساقط الثلوج، وذلك من خلال نشر الفرق الميدانية ودوريات السلامة بالإضافة إلى المعدات الثقيلة في عدد من المناطق والمراكز التي تساقطت عليها الثلوج التابعة لمحافظة حقل وهي علقان والظهر وجبل اللوز، وذلك بمتابعة ميدانية مباشرة من قبل مدير الدفاع المدنيب منطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني، والذي وجه بدعم الموقف بقوة بشرية وآلية من الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك وقوة الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني؛ لتكون مساندة لإدارة الدفاع المدني بمحافظة حقل ومتابعة أعمالها ومهامها في المناطق الحرجة والتأكد من سلامة المتنزهين والزوار والذين توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.

كما شاركت عدد من الفرق التطوعية في أعمال الدفاع المدني في تنفيذ الخطة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بمديرية المنطقة وتحديد مهامهم حسب الخطة المعدة مسبقًا لمثل هذه الحالات.

ولم تسجل لدى المدني أي حوادث تذكر عدا مباشرة بعض حالات الاحتجاز داخل الثلوج تم التعامل معها مباشرةً من قبل دوريات السلامة والفرق التطوعية المشاركة.

توزع أمني موسع:

أما الفرق الأمنية التابعة لشرطة محافظة حقل وقوة المهمات والواجبات الخاصة ودوريات المرور فقامت بتنظيم الحركة المرورية وفرض السيطرة الأمنية على هذه المواقع التي شهدت تساقط الثلوج، وسط كثافة عالية من المتنزهين.

متابعة من فهد بن سلطان:

كما تابع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة تنفيذ الجهات الأمنية والشرطة والمرور والدفاع المدني وكذلك الهلال الأحمر والصحة الخطط الخاصة بكل جهاز بالتواجد وتقديم أعمالها في المناطق التي شهدت تساقط الثلوج في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة أن أمير المنطقة أكد على كافة الجهات المعنية منذ وقت مبكر وخلال اجتماعات اللجنة المستمر باتخاذ كافة الاستعدادات ورفع الجاهزية واتخاذ كل التدابير اللازمة وتقديم الخدمات في هذه المناطق التي تشهد تساقط الثلوج في كل عام، مع تكثيف التواجد بما يضمن تحقيق السلامة ليتمكن القادمين والمتنزهين من الأسر والأفراد من الوصول والاستمتاع بأجواء هذه المواقع وقضاء أوقات ممتعة والعودة لمنازلهم سالمين.

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