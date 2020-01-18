الزعاق يحذر من برد الأزيرق: موجة قطبية تؤثر على المملكة

المواطن - الرياض

توقع د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تتعرض أجواء المملكة لموجة قطبية شديدة البرودة.

وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “برد الأزيرق : من المتوقع أن نستقبل موجة قطبية تتدنى معها الحرارة لمعدلات منخفضة من منتصف هذا الأسبوع.

وتابع الزعاق: “تؤثر الموجة القطبية، على الشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية والغربية بتمرحل زحزاح إلى نهاية الأسبوع، وتسمى هذه الموجة عند أهالينا ببرد الأزيرق.

وتابع د. خالد الزعاق “سميت بذلك لزرقة وجه السماء أو زرقة الأجساد من البرد”.

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