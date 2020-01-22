الزهراني رئيسًا للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بوادي الصدر بالباحة

المواطن - محمد قرهم

اعتمد وكيل وزارة للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، الموافقة على إعادة تكوين مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بوادي الصدر بالباحة لأربع سنوات مقبلة برقم ١٣٧٦٤٩ في ٦/ ٥ /١٤٤١هـ، حيث يشمل المجلس كلاً من:

١ / يوسف بن معيض الزهراني، (رئيساً للجنة)

٢ / عادل بن صالح جريبيع نائب رئيس

٣ / محمد عبدالله عسيري امين صندوق

٤ / عبدالله حسن عسيري عضو

٥ / محمد احمد مطلق عضو

٦ / عيظه محمد عيظه عضو

٧ / سعيد راجح خبتي عضو

٨ / أحمد حسن الحارثي عضو

٩ / علي محمد عيظه عضو

١٠ / عبدالله احمد عايد عضو

١١ / محمد بركات عبدالله عضو

وقال الزهراني: أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن خالص شكري وتقديري لأعضاء المجلس السابق على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم في برامج وفعاليات اللجنة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح لزملائه أعضاء مجلس إدارة اللجنة الجديدة، كما قدم شكره وتقديريه لجميع الجهات الحكومية والخاصة في مساهمتهم في العمل التطوعي النبيل والذي يكون فوائده ونفعه للمجتمع.

وتمنى الزهراني أن تكون المرحلة القادمة فيها نقلة نوعية في تقديم البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية للجنة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من جانبه، قدم أعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بوادي الصدر شكرهم للأمير حسام بن سعود أمير منطقة الباحة لما يوليه من اهتمام كبير في خدمة المنطقة في جميع جوانبها الاجتماعية والثقافية والفنية والسياحية والتراثية والرياضية، وإلى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة شائق بن محمد الشائق، ومدير مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح محمد بن عطية الأحمدي على مايقدمونه للرقي بالمنطقة وتلبية احتياجات الجمعيات ولجان التنمية بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن عضوية مجلس الإدارة هي تكليف بخدمة المجتمع المحلي حسب الأُطر التي حددتها الوزارة، وتقع ضمن أعمال ومهام لجان التنمية، وما زال المجتمع بحاجة إلى الخدمات التطوعية حتى تترسخ قيمة وأهمية العمل التطوعي لكل أفراد المجتمع، فلن يتطور مجتمع حتى يكون العمل التطوعي سجية في نفس كل فرد ، فعلى مجلس الإدارة الحرص على تلمس اهتمامات المجتمع المحلي وإقامة البرامج والفعاليات والشراكات المجتمعية والمشاريع التي يحتاجها المجتمع.

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