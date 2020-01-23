الزواج التقليدي أم العاطفي.. أيهما أيد السعوديون ؟

المواطن - الرياض

أعدت قناة الإخبارية تقريرًا حول الزواج، وسألت الرجال والنساء عن أي نوع زواج يفضلون، الزواج العاطفي أم الزواج التقليدي.

والتقت القناة مع عدد من السعوديات، لمعرفة رأيهن في الأمر، فقالت إحداهن: إنها تفضل الزواج التقليدي الذي يتدخل فيه الأهل ويتعرفون على الزوج أكثر، بينما لا تؤيد الزواج عن حب؛ لأنه يسبب الكثير من المشاكل وينتهي بالطلاق.

كما قالت سيدة أخرى: إن كل حالة زواج مختلفة عن الأخرى، فزواجها كان تقليدًا ولكنه تحول إلى حب، موضحة أن الزواج الذي يولد بعده مودة ورحمة وعشرة أفضل من زواج يبدأ بمحبة ثم تظهر به المشاكل.

وقالت ثالثة: إنه لا يوجد حب حقيقي يمكن أن يعيشه الشخص بكل تفاصيله سوى بعد الزواج والعشرة والتضحية وتوافق الشخصيات، واصفة الحب الذي يسبق الزواج بـ”الكلام الفارغ”.

بينما رأت أخريات أن الزواج عن حب أفضل من الزواج التقليدي؛ لأنه يعرف فيه الطرفان بعضهما البعض جيدًا، ويقضون وقتًا أطول في فهم طباع بعضهما واهتمامات كل منهما، وهذا على عكس الزواج التقليدي.

أما الرجال فرأى بعضهم أن الزواج التقليدي أنجح من الزواج بعد حب، وأن العلاقة بين الزوجين لا تقم على الحب وإنما تقم على المودة والرحمة، كما أن الزواج التقليدي يمثل عادات وتقاليد المملكة ولذا فهم يفضلونه، وخاصة أن آباءهم وأمهاتهم اتبعوه ولم يحدث بينهم أي مشاكل.

بينما رأى البعض الآخر أن الزواج العاطفي هو الأفضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا أرى للمتحابين إلا الزواج”.

وبين من أيدوا الزواج العاطفي ومن أيدوا الزواج التقليدي كان هناك طرف ثالث لم يشجع زواجًا بعينه، وإنما أيّد الزواج الذي ينتج بعد تفاهم الطرفين سواء كان عاطفيًّا أو تقليديًّا.

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