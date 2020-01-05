الزياني يدعو الأطراف المعنية في العراق إلى التهدئة وعدم التصعيد

المواطن - متابعة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، أن دول المجلس قد تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق.

ودعا الزياني الأطراف المعنية إلى التهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة، المتوترة أصلًا، وشعوبها أي تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها، بحسب “العربية”.

وأهاب الأمين العام في ختام تصريحه بالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لخفض التصعيد في هذه المنطقة الحيوية للعالم.

وفي وقت سابق، قال حسن دهقان، المستشار العسكري لقائد الثورة الإيرانية خامنئي: إن الرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني سيستهدف مواقع عسكرية أمريكية.

وقُتل سليماني في عملية أمريكية قرب مطار بغداد فجر الجمعة برفقة عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي.

وتابع دهقان في تصريحات مع CNN قائلًا: “الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة”.

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