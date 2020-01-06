السبب الرئيسي وراء استقالة مسلي آل معمر

المواطن - مروة نبيل

تسببت استقالة مسلي آل معمر من منصبه كرئيس لرابطة الدوري السعودي للمحترفين العديد من التساؤلات، خاصة أنه يُعتبر مفاجئًا وفي منتصف الموسم الرياضي.

وتولي مسلي آل معمر منصب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين في 11 مارس 2018 لمدة أربعة أعوام، خلفًا للمستقيل عادل عزت، قبل أن يعلن عن استقالته، مساء الاثنين، عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

مسلي آل معمر:

وعلق الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي على قرار رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين قائلًا: “استقالة مسلي آل معمر في تويتر فقط.. ولم يقدم الاستقالة بشكل رسمي”.

وقال الناقد الرياضي محمد البكيري خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”: “فيه خلاف بين مسلي آل معمر وأطراف في هيئة الرياضة.. وهي سبب استقالته.. مسلي في رئاسته مسك العصا من النص”.

وتحدث الكاتب الرياضي مساعد العبدلي قائلًا: “التداخل بين هيئة الرياضة واتحاد القدم ورابطة دوري المحترفين هو سبب عدم الاستقرار.. مسلي آل معمر أمضى 23 شهرًا بهدوء وصمت وبعمل تراكمي”.

وتابع الإعلامي الرياضي دباس الدوسري: “عمل الرابطة يكون بالتنظيم والتسويق والتشغيل.. ومع دعم الدولة أصبح العمل متداخل مع هيئة الرياضة وهو طبيعي وهناك تعاون بينهم.. ولا يمكن أن تقيم عمل الرابطة مع دعم الدولة.. مسلي آل معمر وجد فرصة عمل أفضل”.

وأضاف الإعلامي الرياضي مساعد العصيمي خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”: “الأسئلة بعد استقالة مسلي آل معمر مبهمة.. الاستقالة عادةً تكون بعد نهاية الموسم.. مسلي لا دخل له في الجدولة”.

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