السبب وراء استقالة الحكومة الروسية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

استقالت الحكومة الروسية، اليوم، بعد اقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتعزيز سلطة البرلمان ومجلس الوزراء من خلال تعديل الدستور ؛ وهي خطوة قد تبشر بعزم بوتين على اتخاذ موقف سياسي من شأنه أن يسمح له بالبقاء على رأس السلطة بعد انتهاء فترة رئاسته.

وخلال لقاء جمعه مع الرئيس بوتين، اليوم الأربعاء، أوضح مدفيديف أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان.

وأشار إلى أن الحديث الذي يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات هامة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وخلال خطاب وجهه لشعبه، اقترح بوتين تعديل الدستور للسماح للمشرعين بتعيين رؤساء الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، وصلاحية تحديد هذه التعيينات هي للرئيس الروسي الحاكم بحسب صحيفة نيويورك تايمز، .

وقال بوتين أمام جمهور من كبار المسؤولين والمشرعين: سيزيد دور البرلمان والأحزاب البرلمانية وسلطات رئيس الوزراء وجميع أعضاء مجلس الوزراء واستقلالهم.

وفي الوقت نفسه، جادل بوتين بأن روسيا لن تبقى مستقرة إذا كانت محكومة بنظام برلماني، مؤكدًا على أنه يجب أن يحتفظ الرئيس بالحق في إقالة رئيس الوزراء ووزراء الحكومة، وتعيين كبار مسؤولي الدفاع والأمن، وأن يكون مسؤولًا عن الجيش الروسي ووكالات تطبيق القانون.

وأكد بوتين على ضرورة إجراء تغييرات دستورية للتصويت على مستوى البلاد، يُذكر أن ولاية بوتين الحالية تنتهي في عام 2024، وكانت النخب السياسية تتكهن بخططه المستقبلية.

وحكم بوتين هو أطول من أي زعيم روسي أو سوفيتي آخر منذ جوزيف ستالين، وسيتعين عليه التنحي بعد انتهاء ولايته بموجب الدستور الحالي، الذي يقصر الرئيس على ولايتين متتاليتين.

بدوره قال المحلل السياسي كيريل روغوف إن مقترحات بوتين تشير إلى اعتزامه البقاء في السلطة مع إعادة توزيع السلطات بين مختلف فروع الحكومة، وهذا يسمح له بالبقاء في منصبه إلى أجل غير مسمى.

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