السعودية للكهرباء تحدد موعد بدء تركيب العدادات الذكية

المواطن - الرياض

بدأ العد التنازلي لتنفيذ أكبر مشروع لتغيير العدادات القديمة بأخرى ذكية تعرف باسم (SMP)، إذ تنطلق المرحلة الأولى قريبا، وفق ما أعلنته الشركة السعودية للكهرباء، في بيان لها أمس الأحد.

وحددت الشركة في وقت سابق 19 فبراير لبدء التنفيذ وتوصيلات التركيب للمرحلة الأولى التي تشمل 5 ملايين عداد، تليها المرحلة الثانية لتركيب 8 ملايين عداد، ثم المرحل الأخيرة التي تهدف إلى تركيب 10 ملايين عداد ذكي قبل نهاية الربع الأول من 2021.

وأضافت الشركة “يلي بدء التركيب مرحلة ربط أنظمة الاتصالات خلال الفترة القادمة، وصولا للمرحلة الأخيرة بربط أنظمة الفوترة، لافتة إلى التواصل مع المشتركين دورياً؛ لإطلاعهم على سير مراحل المشروع، وكل خدمات وتطبيقات العدادات الذكية بعد اكتمال المرحلة النهائية للمشروع”.

وشددت الشركة على أنه لن يترتب على المشتركين أي تكاليف في مشروع العدادات الذكية. وكانت شركة الكهرباء وقعت أخيرا عقود ترسيته بتكلفة إجمالية تبلغ 9555099334 ريالاً، تنطلق المرحلة الأولى منه في أوائل فبراير 2020، وهو مشروع متكامل يشمل تركيب العدادات واستبدال القواطع بأخرى ذكية وبنية الاتصالات وأنظمة إدارة البيانات، ومركز تشغيل العدادات الذكية، إضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة.

تابعنا على تواصل معنا على