السعودية وأوزبكستان يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول
ضمن منافسات نصف النهائي

السعودية وأوزبكستان يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

2020/01/22
الساعة 2:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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السعودية وأوزبكستان في كاس اسيا تحت 23 عاما
المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية وأوزبكستان ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

السعودية وأوزبكستان

وبدأت مباراة السعودية وأوزبكستان المقامة على ملعب راجامانغالا في بانكوك بشكل سريع، وانحصر اللعب في وسط الملعب خلال أول 10 دقائق، قبل أن يُسدد بوبير عبدالخالقوف كرة في الدقيقة 11، ولكنها ذهبت خارج المرمى.

ومرر قائد الأخضر سامي النجعي كرة مميزة وصلت إلى عبدالله الحمدان، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم في الدقيقة 16 من أحداث مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم.

وضغط المنتخبان بحثًا عن تسجيل هدف، وكاد المنتخب الأوزبكي أن يهز الشباك من تمريرة خاطئة للاعب سعود عبدالحميد، إلا أن الكرة مرت خارج الملعب، وضغط الأخضر في الدقائق الأخيرة وحصل على ركلة ركنية، ولكنه لم يستغلها.

واستمرت محاولات الأخضر لهز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، إلا أنه لم ينجح، لتنتهي أحداثه بتعادل السعودية وأوزبكستان بدون أهداف.

يُذكر أن أصحاب الثلاثة مراكز الأولى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، سيتأهلون إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

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