السعودية وتايلاند .. بلدغة الحمدان الأخضر إلى دور الـ4

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب السعودي الأولمبي في العبور إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد الفوز على منتخب تايلاند بهدف دون رد في دور الثمانية.

وسجل النجم عبدالله الحمدان، الهدف الوحيد للأخضر عند حلول الدقيقة الـ78 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية وتايلاند انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في ربع نهائي كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عامًا.

وجاءت تشكيلة الأخضر لمباراة تايلاند مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد اليامي.

في خط الدفاع: عبدالباسط هندي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: خالد الغنام، سامي النجعي، علي الحسن، خالد الدبيش.

في خط الهجوم: أيمن الخليف، مختار علي، عبدالله الحمدان.

يذكر أن الأخضر سيواجه الفائز من الإمارات وأوزبكستان في دور نصف النهائي بالبطولة.

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