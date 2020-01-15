السعودية وسوريا يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

المواطن-مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية وسوريا المقامة على ملعب تاماسات في العاصمة بانكوك، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ويلعب منتخب السعودية وسوريا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وحاول لاعبو الأخضر هز الشباك طوال الشوط الأول من مباراة السعودية وسوريا ولكن لم تنجح محاولاتهم، وسط دفاع قوي من لاعبي نسور قاسيون، ليُخيم التعادل السلبي أحداثه.

ويسعى لاعبو الأخضر الأولمبي إلى تسجيل هدف خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة السعودية وسوريا اليوم، وخطف الثلاث نقاط، لضمان التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وقبل مباراة السعودية وسوريا اليوم، يحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن نسور قاسيون المتصدر، ثم قطر برصيد نقطتين، فيما يتذيل منتخب اليابان الترتيب بدون نقاط.

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