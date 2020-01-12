السعودية وقطر .. الحمدان لم يحقق ما فعله مع المنتخب الأول

المواطن - محمد سمعه

شارك المهاجم عبدالله الحمدان لاعب نادي الشباب في مباراة السعودية وقطر التي أُقيمت اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا والمقامة حاليًا في دولة تايلاند.

ولم ينجح الحمدان في هز شباك المنتخب القطري بـ مباراة السعودية وقطر التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم يحقق ما فعله مع المنتخب السعودي الأول عندما هز الشباك القطرية في مباراة دور نصف النهائي ببطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين في الخامس من ديسمبر الماضي، حيث أهل الأخضر لمواجهة البحرين في المباراة النهائية وقتها.

وأصبح رصيد الأخضر بعد التعادل في مباراة السعودية وقطر أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية بشكل مؤقت، حيث ينتظر الأخضر نتيجة مباراة منتخبي سوريا واليابان المقامة في الوقت الحالي.

وبعد التعادل في مباراة السعودية وقطر، فإن الأخضر سيحتاج للفوز على المنتخب السوري في لقاء الجولة الثالثة من أجل الوصول للنقطة السابعة دون الاهتمام بنتيجة مباراة منتخبي قطر واليابان.

وفي حال فاز المنتخب الياباني على منتخب سوريا، بعد التعادل في مباراة السعودية وقطر، فهذا سيعقد من حسابات التأهل في المجموعة الثانية بـ كأس آسيا تحت 23 عامًا، خاصة أن المنتخب الياباني سيُصبح رصيده ثلاث نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب السعودي، ويتراجع المنتخب القطري للمركز الثالث مما يؤجل معرفة المتأهلين عن المجموعة الثانية للجولة الثالثة.

وسيخوض المنتخب السعودي مباراته الثالثة في كأس آسيا أمام منتخب سوريا يوم الأربعاء 15 يناير، حيث يأمل الأخضر في تحقيق الفوز بعد التعادل في مباراة السعودية وقطر اليوم، خاصة أن الأخضر أعطى انطباعًا قويًا عن حضوره للمنافسة على اللقب بعد التألق أمام المنتخب الياباني بالجولة الأولى والفوز عليه بثنائية لهدف.

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