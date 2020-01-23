السعوديون يردون على الحملة المعادية لولي العهد..يمناك حنا ودرعك روحنا

المواطن- الرياض

تصدر هاشتاق ” #السعوديون_دون_محمد”، قائمة الأكثر تداولاً في موقع التدوينات القصيرة تويتر، بالمملكة العربية السعودية، والذي أعرب السعوديون خلاله عن حبهم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وخاصة بعد الحملة العدائية التي يتعرض لها.

وكان في مقدمة المغردين المحلل السياسي عبد الحميد الغبين، والذي نشر تغريدة قال بها: “هناك سؤال كبير بحجم هذا الفضاء، لماذا يحاربون محمد بن سلمان ؟، لماذا يتردد اسمه كل ثانية كأنه بات نبض العالم؟، الجواب أيضا أكبر من السؤال، على مدى التاريخ هناك أشخاص ولدوا من أجله، من أجل أن يكتبوا كلمتهم فيه، لهذا هو رجل التاريخ”.

وغرد جابر الحارثي في حب ولي العهد فقال: ” أدرك أعداؤك تباً لهم أنك شمس وأنى لهم إطفاء نورك كل صباح لك إشراقة، ولهم أفول ويزيد يأسهم، وتشتد حسرتهم، ويقوى يقينهم أن نجمك ساطع منتصر عليهم لا محالة، يحاولون عبثاً فينقلبون خاسئين مكبوتين خاسرين، زادك الله نوراً سيدي وألقاً وهيبةً”

وغرد أحمد الزندي قائلاً:”اجتمعوا من الشرق والغرب لمحاربته هل محبة فينا؟، هل الماسونية الصهيونية وإيران وتركيا وبغال الإخوان تحبنا؟، الجميع هاجمه وصمتوا عن احتلال 4 عواصم عربية وقتل أهلها، وتركوا أردوغان الذي تاجر بسوريا واحتل شمالها وغزا ليبيا وبارك إرهاب إيران لاحتلال عواصمنا ونعى سليماني”.

بينما غردت أنفاس المطر قائلة: “يا فخرنا يا عزنا، يا تاج فوق رؤوسنا ، يمناك حنا ودرعك روحنا”.

ونشر بركات الجهيني صورةً لولي العهد وعلق عليها : ” واثق الخطوة يمشي ملكا، توكل على الله وشعبك معك، وصدورنا دروع لك”.

وقالت عناد النصر: “سنخوض معك كل شيء، إن أردتها حربا أم سلاما، قسما بالله سنفديك بأرواحنا ولن نخذلك، فنحن عرب الجزيرة العربية الأصليين، وجيناتنا لم تتلوث بنطف الأتراك والفرس والمستعمرين، عهدنا هو عهد أجدادنا لأجدادك العظماء رحمهم الله، الذين صنعوا لنا السعودية العظمى التي نفخر بها”.

وغردت ياسمين قائلة: “من رفع رأس كل سعودي على كل الأمم يستاهل كل الحب والتقدير، يا بخت السعوديون بمحمد ويا بخت محمد بشعبه العظيم”.

وقال أحود: “كيف للشعب ما يكون في ظهره وهو تفانى في عمله لخدمة ها الأرض، أنصف النساء وعالج انغلاق أكثر من ٣٠ سنه تأذى منه المجتمع أجمع، وحرص ألا يكون اقتصاد المملكة دستوره البترول فقط، جعل الكل يقدم ما ينمي الاقتصاد بأيدي سعودية، باختصار الموطن السعودي رقم واحد بالنسبة له”.

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