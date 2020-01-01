السفارة الأمريكية في بغداد تعلق جميع العمليات القنصلية

المواطن - متابعة

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، عن تعليق خدماتها القنصلية؛ بسبب هجمات ميليشيات عراقية موالية لإيران على مجمع السفارة.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان لها: “بسبب هجمات الميليشيات على مجمع السفارة الأمريكية، يتم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر”.

وألغت السفارة الأمريكية في بغداد أيضًا “جميع المواعيد في المستقبل”، وطلبت من المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة، بحسب البيان.

وأوضحت أن القنصلية الأمريكية العامة في أربيل شمالي البلاد، عاصمة كردستان العراق، مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين.

ويأتي هذا التطور في وقت ذكر الجيش العراقي أن جميع أفراد الفصائل المسلحة وأنصارها الذين كانوا يحتجون على الضربات الأمريكية في العراق انسحبوا من محيط السفارة الأمريكية ببغداد، الأربعاء.

وقال في بيان: “جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما أمنت القوات الأمنية العراقية محيط السفارة بالكامل”.

وبدأت المظاهرات، الثلاثاء، احتجاجًا على غارات جوية أمريكية استهدفت قواعد تابعة لميليشيات كتائب حزب الله في العراق؛ مما أدى إلى مقتل 25 مسلحًا؛ وذلك ردًّا على مقتل جندي أمريكي.

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