السفارة بالقاهرة تحذر من رسائل النصب بشأن العمرة المجانية

المواطن - الرياض

أكدت سفارة المملكة لدى مصر، عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية والتي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية بهدف التحايل والنصب على المواطنين المصريين.

ونفت السفارة في بيان لها علاقتها بالرسائل التي ترد من بعض منصات التواصل الاجتماعي خاصة واتسآب وتويتر وفيسبوك تروج لتخفيضات على أسعار تأشيرة العمرة.

وتابعت السفارة: أن المملكة العربية السعودية لا علاقة لها بهذه المواقع الوهمية، ولا صلة لها بها نهائيًا، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومة قدمت عبر هذه المواقع غير الآمنة، وأنها غير مسؤولة عن أي عملية نصب قد سجلت عبر هذه الموقع.

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