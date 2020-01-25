طالبت باتباع تعليمات السلطات المحلية

السفارة في أستراليا تحذر من الحرائق والعواصف

2020/01/25
الساعة 12:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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غابات أستراليا
المواطن - الرياض

حذرت سفارة المملكة لدى أستراليا المواطنين من حرائق وأجواء غير مستقرة في بعض الولايات.

وشددت السفارة على أهمية اتباع تعليمات السلطات المحلية بشأن الحرائق والعواصف الرعدية في بعض الولايات الأسترالية، داعية إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: (0432257277)، (0412014803)، (0412014702)، (0412014903).

وأتت حرائق الغابات في أنحاء أستراليا على أكثر من 8ر11 مليون هكتار من الأراضي، منذ اندلاعها في سبتمبر الماضي. كما أودت بحياة 28 شخصًا على الأقل، وأدت إلى نفوق أكثر من مليار من الحيوانات.

وسجلت أستراليا في ديسمبر الماضي، أعلى قراءة على الإطلاق لمخاطر اندلاع حرائق الغابات، وأشد الأيام ارتفاعاً في درجات الحرارة.

 

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