السفارة لدى أذربيجان: تجنبوا الحديث مع الغرباء والوثوق بهم

المواطن - الرياض

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية أذربيجان المواطنين القادمين لها بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات حتى لا يواجهوا مصاعب أثناء إقامتهم هناك.

ونصحت السفارة القادمين بما يلي:

المبادرة بتسجيل جواز السفر عن طريق تطبيق وزارة الخارجية.

الابتعاد عن الأماكن المشبوهة خاصة في ساحة وشارع نظامي.

الحرص عند حجز مكان الإقامة أن يكون عن طريق مكاتب معروفة وفي منطقة آمنة.

المحافظة على مكان الإقامة والسيارة قبل تسليمها حتى لا يؤثر على سجلات السفر.

تجنب الحديث مع الغرباء والوثوق بهم.

اطلب قائمة بالأسعار قبل الطلب حتى لا تتعرض للتحايل.

استخدام التطبيقات الذكية لطلب التنقل.

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها على الهواتف:

00994124972305

00994124972312

00994124970536

وفي الحالات الطارئة يمكن التواصل على الرقم: 00966503671100

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