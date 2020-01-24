السفارة لدى أذربيجان: تجنبوا الحديث مع الغرباء والوثوق بهم

السفارة لدى أذربيجان: تجنبوا الحديث مع الغرباء والوثوق بهم

2020/01/24
الساعة 11:31 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شارع نظامي في باكو
المواطن - الرياض

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية أذربيجان المواطنين القادمين لها بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات حتى لا يواجهوا مصاعب أثناء إقامتهم هناك.

ونصحت السفارة القادمين بما يلي:

  • المبادرة بتسجيل جواز السفر عن طريق تطبيق وزارة الخارجية.
  • الابتعاد عن الأماكن المشبوهة خاصة في ساحة وشارع نظامي.
  • الحرص عند حجز مكان الإقامة أن يكون عن طريق مكاتب معروفة وفي منطقة آمنة.
  • المحافظة على مكان الإقامة والسيارة قبل تسليمها حتى لا يؤثر على سجلات السفر.
  • تجنب الحديث مع الغرباء والوثوق بهم.
  • اطلب قائمة بالأسعار قبل الطلب حتى لا تتعرض للتحايل.
  • استخدام التطبيقات الذكية لطلب التنقل.

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها على الهواتف:

00994124972305

00994124972312

00994124970536

وفي الحالات الطارئة يمكن التواصل على الرقم: 00966503671100

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