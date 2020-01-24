السفارة لدى أذربيجان: تجنبوا الحديث مع الغرباء والوثوق بهم

المواطن - الرياض
دعت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية أذربيجان المواطنين القادمين لها بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات حتى لا يواجهوا مصاعب أثناء إقامتهم هناك.
ونصحت السفارة القادمين بما يلي:
- المبادرة بتسجيل جواز السفر عن طريق تطبيق وزارة الخارجية.
- الابتعاد عن الأماكن المشبوهة خاصة في ساحة وشارع نظامي.
- الحرص عند حجز مكان الإقامة أن يكون عن طريق مكاتب معروفة وفي منطقة آمنة.
- المحافظة على مكان الإقامة والسيارة قبل تسليمها حتى لا يؤثر على سجلات السفر.
- تجنب الحديث مع الغرباء والوثوق بهم.
- اطلب قائمة بالأسعار قبل الطلب حتى لا تتعرض للتحايل.
- استخدام التطبيقات الذكية لطلب التنقل.
ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها على الهواتف:
00994124972305
00994124972312
00994124970536
وفي الحالات الطارئة يمكن التواصل على الرقم: 00966503671100
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