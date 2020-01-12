السفير البريطاني يحرج طهران: لم أشارك في أي تظاهرة

المواطن - متابعة

نفى السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، الذي ندّدت لندن باعتقاله في إيران، اليوم الأحد، مشاركته في أي تظاهرة ضد السلطات، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية قبلها بيوم.

وكتب ماكير تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يمكنني أن أؤكد أنني لم أشارك في أي تظاهرة”.

وأضاف: “لقد ذهبت إلى حدث قُدّم على أنه وقفة لتكريم ضحايا مأساة (طائرة الرحلة) بي إس 752” التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية التي أُسقطت قرب طهران الأربعاء، مشيرا إلى أنه احتُجز لمدة نصف ساعة.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت، أمس السبت، السفير البريطاني في طهران روب ماكاير بتهمة “تواجده في احتجاجات اليوم في العاصمة الإيرانية”، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “تسنيم” المقربة من الأمن الإيراني.

وأضافت المعلومات أنه تم اعتقال سفير بريطانيا عدة ساعات ثم أفرج عنه.

أما وكالة تسنيم فأكدت أن احتجاز المبعوث البريطاني بإيران كان بتهمة “التحريض”.

وقال تقرير للوكالة إن السفير كان حاضراً خلال احتجاجات السبت أمام جامعة أمير كبير بطهران، وتم اعتقاله في ذلك الوقت وأطلق سراحه بعد جهود وساطة قامت بها وزارة الخارجية الإيرانية.

وأضاف أنه سيتم استدعاؤه يوم الأحد لإجراء مزيد من التحقيقات.

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