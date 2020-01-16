السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي وهنا الشروط
يجب الحصول على موافقة لجنة التموين الوزارية

السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي وهنا الشروط

2020/01/16
الساعة 1:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي لغرض التجارة وفق بعض المتطلبات.

وقالت الوزارة إنه للمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع البيئة والمياه والزراعة عبر الرابط التالي هنا 

ولفتت إلى أن الاستيراد يكون بعد استيفاء المتطلبات باستيراد الشعير العلفي من الخارج لغرض التجارة وذلك بعد موافقة لجنة التموين الوزارية، وأيضًا يكون وفقًا للمواصفات القياسية للشعير المستورد المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب التي يمكن الحصول عليها من موقع المؤسسة على الإنترنت.

ويأتي القرار استجابة للطلبات المتقدمة من القطاع الخاص والمتضمنة الالتزام بالمواصفات المعتمدة من مؤسسة الحبوب وبدون أي دعم حكومي.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالتعبئة في أكياس خاصة بالشركة المستوردة بزنة 50 كيلوجراماً للكيس، وتزويد مؤسسة الحبوب ببيان شهري عن حجم الكميات المستوردة بهدف متابعة المخزون الاستراتيجي للشعير.

 

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