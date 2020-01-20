السهلاوي: الشباب حسم التأهل من مباراة الذهاب

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم الليوث، محمد السهلاوي، عن سعادته بتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وعلق محمد السهلاوي على مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي قائلًا: “الحمد لله على الفوز.. تمكنا من حسم التأهل من مباراة الذهاب.. مبروك لجماهير الشباب وإدارة النادي وإن شاء الله القادم أفضل”.

وعن سبب تراجع أداء الشباب ضد الشرطة العراقي اليوم، قال السهلاوي خلال تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: “أكيد حسمنا التأهل بالفوز الكبير في مباراة الذهاب والأرضية اليوم لم تساعدنا، ولكن كسبنا بهدف والحمد لله على التأهل”.

الشباب ضد الشرطة العراقي:

ولعب الشباب ضد الشرطة العراقي على إستاد الملك عبدالله الثاني في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وانتهى اللقاء بفوز الليوث بهدف دون رد، سجله كريستيان جوانكا، علمًا بأنه فاز في لقاء الإياب بسداسية دون رد.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الفائز من مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي، لمواجهته في الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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