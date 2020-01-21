السهلاوي يُغادر الشباب بعد التنازل عن مستحقاته
خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

السهلاوي يُغادر الشباب بعد التنازل عن مستحقاته

2020/01/21
الساعة 7:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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السهلاوي في تدريبات الشباب
المواطن - مروة نبيل

أعلن محمد السهلاوي عن توقيعه مخالصة مالية مع إدارة نادي الشباب ليرحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال السهلاوي: “شكرًا جماهير نادي الشباب وزملائي اللاعبين .. شكرًا لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد”.

واختتم محمد السهلاوي حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة”.

وكتب حساب نادي الشباب الرسمي على “تويتر”: “وقعت الإدارة مخالصة مالية مع محمد السهلاوي، كما قدمت الإدارة شكرها للاعب على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية”.

وكان محمد السهلاوي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النصر، ولكنه لم يُشارك كثيرًا.

ولعب السهلاوي 11 مباراة الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال، ونجح في تسجيل هدف واحد ضد شبيبة الساورة الجزائري.

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