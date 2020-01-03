السهلي يفوز ببيرق المؤسس في مهرجان الإبل

المواطن - الرياض

حقق مطلق صقر عبدلله السهلي المركز الأول في مسابقة فئة جمل 100 بيرق المؤسس، وذلك في ختام منافسات الشعل اليوم الجمعة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام حاليًّا في الصياهد.

وشهدت المسابقة تنافسًا قويًّا بين 10 منقيات ضمت أجود أنواع الإبل، وكانت مسك ختام لمسابقات الشعل التي انطلقت الأربعاء الماضي بمنافسة 12 منقية على جائزة (30 شلفا ولي العهد)، واستكملت المنافسات الخميس على جائزة (50 سيف الملك) من خلال تنافس 11 منقية.

الفائزون في فئة جمل (100) جائزة بيرق المؤسس- شعل.

1- مطلق صقر عبدلله السهلي.

2- حنس مفرس فارس العتيبي.

3- تركي سعود نايف الحثلين.

4- زيد سعود غالي الغربي.

5- أحمد عبدالرحمن بن مياح الرويس.

6- عمر سعد مشوح المشوح.

7- صقر مطلق صقر السهلي.

8- طاحوس ذيب فلاح العتيبي.

9- عارف عبدالهادي نايض الشمري.

10- سعد حمدان السنافي السبيعي.

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