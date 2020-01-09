السوبر الإسباني .. كوكي يزور شباك برشلونة وميسي يرد بالتعادل

تقدم نادي أتلتيكو مدريد بالهدف الأول في شباك نادي برشلونة وذلك مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام حاليًا على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
الهدف الاول لفريق #اتلتيكو_مدريد بصوت المعلق " بلال علام "#برشلونة 0 : 1 #اتلتيكو_مدريد
#برشلونة_أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/mjvcTkC7N2
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2020
وسجل اللاعب خورخي كوكي الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد حيث باغت دفاعات نادي برشلونة وأحرز الهدف في الدقيقة الـ45 مع بداية الشوط الثاني.
ولم ينتظر برشلونة طويلًا حيث نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحراز الهدف الأول لبرشلونة عند حلول الدقيقة الخمسين.
وكان الشوط الأول بين البارشا وأتلتيكو مدريد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
من لها غير ميسي! هدف التعادل لبرشلونه عند الدقيقه 51"#برشلونة 1 : 1 #اتلتيكو_مدريد
#برشلونة_أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/Se8XJ9K74T
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2020
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