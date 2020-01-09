السوبر الإسباني .. كوكي يزور شباك برشلونة وميسي يرد بالتعادل

المواطن - محمد سمعه

تقدم نادي أتلتيكو مدريد بالهدف الأول في شباك نادي برشلونة وذلك مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام حاليًا على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وسجل اللاعب خورخي كوكي الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد حيث باغت دفاعات نادي برشلونة وأحرز الهدف في الدقيقة الـ45 مع بداية الشوط الثاني.

ولم ينتظر برشلونة طويلًا حيث نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحراز الهدف الأول لبرشلونة عند حلول الدقيقة الخمسين.

وكان الشوط الأول بين البارشا وأتلتيكو مدريد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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