السوبر السعودي .. من يخطف اللقب الأول بين النصر والتعاون ؟

المواطن - محمد سمعه

يدخل نادي النصر بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي، في منافسة شرسة مع نادي التعاون بطل كأس الملك بالموسم الماضي، وذلك من أجل التتويج بلقب السوبر السعودي، الذي يُقام اليوم السبت على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

ويصبغ المباراة، هو أن النصر والتعاون سيتنافسان على نيل اللقب الأول لهما في بطولة السوبر، حيث وصل النصر إلى النهائي مرتين عامي 2014 و2015 ولكنه خسر اللقب أمام فريقي الشباب والهلال على الترتيب.

وفي وقت سابق، أكد عبدالله عسيري، مدرب نادي التعاون، على أن فريقه لديه الإصرار لتحقيق نتيجة طيبة أمام النصر والتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

وتحدث عسيري في المؤتمر الصحافي قائلًا: الفرصة أُتيحت لي اليوم لتدريب التعاون، ووجدت دعمًا كبيرًا من إدارة النادي والجماهير، والفريقان يستحقان التواجد في هذا المكان.

وأضاف عسيري: صعب تغيير أشياء كثيرة في الفريق، وهي جزئيات بسيطة وسنحاول تصحيحها، والعامل النفسي له دور كبير.

التعاون غير مهتم بغيابات النصر:

وتابع مدرب التعاون: لا علم لي عن غيابات فريق النصر، وفريقنا أيضًا يُوجد به غيابات ونسعى لتجهيز البدلاء لكي يكونوا جاهزين للقاء.

وفي السياق ذاته، أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على صعوبة مباراة السوبر السعودي اليوم السبت أمام نادي التعاون.

النصر يريد خلق المشاكل للتعاون:

وتحدث فيتوريا في المؤتمر الصحافي قائلًا: المباراة أمام التعاون ستكون صعبة للغاية، ولكن النصر يريد أن يكون بطلًا لهذه المسابقة، وبالفعل إذا نجح النصر في أن يُصعّب المباراة على التعاون، فسينجح في حسم لقب السوبر.

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