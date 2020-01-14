السودان عن تمرد أفراد من المخابرات: تعاملنا معهم

المواطن - متابعة

أصدر مجلس الوزراء السوداني بيانًا بشأن الأحداث التي جرت في الخرطوم اليوم.

وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح: إن بعض المناطق بالعاصمة شهدت تمردًا لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، حيث خرجت وحدات منها إلى الشوارع وأقامت بعض المتاريس وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء.

وأضاف البيان أن الأحداث وقعت بمنطقة كافوري بالخرطوم بحري وسوبا ومقر هيئة العمليات شرق المطار، كما حدثت حركة احتجاج محدودة بمدينة الأبيض، وقامت القوات المسلحة والقوات النظامية بالتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع والأحياء.

وأكد فيصل أنه لم تحدث أي إصابات بين المواطنين والقوات النظامية حتى الآن، وأن الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية.

وأضاف البيان: في كل الأحوال فإن القوات المسلحة تطمئن المواطنين بأنها قادرة على حسم التمرد وتأمين المواطنين والمنشآت، مطالبًا المواطنين بالابتعاد عن المواقع المحددة وترك الأمر للقوات النظامية لتأمين الموقف.

وكانت السلطات السودانية قد أغلقت المجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات.

وتناقلت وسائل إعلام سودانية في وقت سابق أنباء عن إطلاق نار كثيف في العاصمة الخرطوم.

وتحدث تجمع المهنيين السودانيين عن إطلاق نار متواصل مع إغلاق شوارع مؤدية لأحياء العاصمة، قائلًا: إن هنالك أنباء تشير إلى تمرد قوات تابعة لهيئة العمليات في الاستخبارات.

ودعا تجمع المهنيين، المواطنين السودانيين والأجانب إلى الابتعاد عن تقاطع شارع المطار مع دوار الجريف ومن كل المناطق العسكرية وعدم التجمهر؛ تحسبًا لأي اشتباكات مسلحة قد تحدث؛ نظرًا لتوتر الأوضاع وضبابية الرؤية، وحرصًا على سلامة الجميع.

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