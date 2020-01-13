السومة يقود الأهلي للتقدم ضد أبها في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد أبها، في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم الراقي بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة الأهلي ضد أبها المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، ونجح نجم الراقي دجانيني تافاريس في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 20.

وتمكن الجناح الأيسر أندرياتسيما من تسجيل هدف التعادل بكرة رأسية مميزة عند الدقيقة 26، قبل أن يحرز النجم السوري عمر السومة هدف التقدم من ركلة جزاء عند الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد أبها بتقدم الراقي.

ويملك الأهلي وأبها 23 نقطة من 13 مباراة، حيث يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق الأهداف عن أبها صاحب المركز الخامس.

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