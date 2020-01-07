السومة يهز الشباك.. الهلال والأهلي يتعادلان في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- من قليل- الشوط الأول من مباراة الهلال والأهلي، المقامة على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الهلال والأهلي:

ويلعب الهلال والأهلي في إطار المواجهات المؤجلة من الجولة الـ11 من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت مباراة الهلال والأهلي بشكل سريع من الفريقين، وتمكن السوري عمر السومة من تسجيل هدف في الدقيقة العاشرة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

واستمرت محاولات الفريقين، وتمكن النجم سالم الدوسري من هز شباك الراقي في الدقيقة 36 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يُدرك السومة التعادل في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والأهلي بنتيجة 1/ 1.

وقبل مباراة الهلال والأهلي اليوم، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع الراقي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 لقاء.

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