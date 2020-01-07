السومة يهز الشباك.. الهلال والأهلي يتعادلان في الشوط الأول
ضمن منافسات دوري المحترفين

السومة يهز الشباك.. الهلال والأهلي يتعادلان في الشوط الأول

2020/01/07
الساعة 9:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

انتهى- من قليل- الشوط الأول من مباراة الهلال والأهلي، المقامة على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الهلال والأهلي:

ويلعب الهلال والأهلي في إطار المواجهات المؤجلة من الجولة الـ11 من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت مباراة الهلال والأهلي بشكل سريع من الفريقين، وتمكن السوري عمر السومة من تسجيل هدف في الدقيقة العاشرة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

واستمرت محاولات الفريقين، وتمكن النجم سالم الدوسري من هز شباك الراقي في الدقيقة 36 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يُدرك السومة التعادل في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والأهلي بنتيجة 1/ 1.

وقبل مباراة الهلال والأهلي اليوم، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع الراقي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 لقاء.

 

 

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الهلال يسقط الأهلي بثلاثية.. ويُهدد صدارة النصر
    •
  • السومة يهز الشباك.. الهلال والأهلي يتعادلان في الشوط الأول
    •
  • رينارد يدفع بالقوة الضاربة في مباراة #السعودية و #البحرين
    •
  • هل يتأثر الأخضر بالغيابات في مباراة #قطر ؟
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :