السويكت: التتويج بالسوبر جاء في الوقت المناسب
على حساب التعاون

السويكت: التتويج بالسوبر جاء في الوقت المناسب

2020/01/05
الساعة 12:22 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

أكد صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، على أن الفوز ببطولة السوبر السعودي جاء في الوقت المناسب، من أجل إعطاء العالمي دفعة معنوية لما هو مقبل.

ونقلت القنوات الرياضية السعودية تصريحات السويكت الذي قال: لحسن الحظ أن الفوز بالسوبر سيعطي الفريق النصراوي دفعة معنوية لما هو مقبل.

وأضاف رئيس النصر: نأخذ كل مباراة وكأنها بطولة وبأهمية قصوى، ونسعى دائمًا للفوز لإسعاد الجماهير النصراوية.

وواصل السويكت قائلًا: تجهيزنا لهذه المباراة مثل أي مباراة، وسنفكر فيما هو مقبل، خاصة أن الروح المعنوية لدينا أصبحت مرتفعة للغاية.

وكان النصر تُوج باللقب بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث سجل الكاميروني تاوامبا للتعاون، وتعادل المغربي حمد الله لفريق النصر.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • المسحل: اتحاد القدم لا علاقة له بـ لجنة المسابقات
    •
  • منتقدًا حكم المباراة .. بماذا علّق رئيس التعاون بعد الخسارة ؟
    •
  • السويكت: التتويج بالسوبر جاء في الوقت المناسب
    •
  • رئيس هيئة الرياضة: بدأنا الكرنفال بالسوبر السعودي
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :