السويكت: التتويج بالسوبر جاء في الوقت المناسب

المواطن - محمد سمعه

أكد صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، على أن الفوز ببطولة السوبر السعودي جاء في الوقت المناسب، من أجل إعطاء العالمي دفعة معنوية لما هو مقبل.

ونقلت القنوات الرياضية السعودية تصريحات السويكت الذي قال: لحسن الحظ أن الفوز بالسوبر سيعطي الفريق النصراوي دفعة معنوية لما هو مقبل.

وأضاف رئيس النصر: نأخذ كل مباراة وكأنها بطولة وبأهمية قصوى، ونسعى دائمًا للفوز لإسعاد الجماهير النصراوية.

وواصل السويكت قائلًا: تجهيزنا لهذه المباراة مثل أي مباراة، وسنفكر فيما هو مقبل، خاصة أن الروح المعنوية لدينا أصبحت مرتفعة للغاية.

وكان النصر تُوج باللقب بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث سجل الكاميروني تاوامبا للتعاون، وتعادل المغربي حمد الله لفريق النصر.

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