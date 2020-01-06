السويكت عن استقالة مسلي: خدم الرياضة بإنصاف.. ورحيله خسارة

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، رسالة إلى مسلي آل معمر بعد تقديمه استقالته رسميًّا من منصبه كرئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال السويكت عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “الأخ الخلوق مسلي آل معمر رجل ذو كفاءة عالية.. خدم الرياضة السعودية بكل إنصاف وعدالة مع جميع الأندية.. رحيله خسارة للوسط الرياضي وأتمنى له التوفيق في كل مكان يحل فيه”.

استقالة مسلي:

وكان مسلي آل معمر قد أعلن استقالته اليوم، وقال عبر “تويتر”: “بعد ما يقارب عامين، قررت أن أقدم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سأنتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص”.

وتابع: “أشكر كل الذين عملت معهم، وكل من تعاون معي وأحسن الظن في طوال الفترة الماضية، وأرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق”.

يُذكر أن مسلي آل معمر قد زُكي رئيسًا لرابطة الدوري السعودي للمحترفين في 11 مارس 2018 لمدة أربعة أعوام، وذلك خلفًا للمستقيل عادل عزت.

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