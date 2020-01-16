السيسي ومحمد بن زايد يشهدان سباق شرم الشيخ للهجن

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شهد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، المتضمن سباق الهجن على مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن.

كما تفقد الرئيس المصري وضيفه الكريم المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة والذي يهدف إلى تأصيل تراث البدو في مصر، والحفاظ عليه وجعله منتجًا سياحيًا يتم ترويجه.

ونشر الرئيس المصري صورًا من المشاركة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق عليها بالقول: شرفت اليوم مع أخي الشيخ محمد بن زايد بإطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذي يؤكد عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي.