الشباب إلى نصف نهائي كأس محمد السادس

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي التي أُقيمت على استاد الملك عبدالله الثاني في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بفوز الليوث بهدف دون رد.

الشباب ضد الشرطة العراقي

وكانت مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي في ذهاب الدور ربع النهائي، قد انتهت بفوز الليوث بسداسية دون رد، ليدخل اللاعبون مواجهة اليوم بثقة كبيرة على خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وبدأت مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي بشكل سريع، وحاول لاعبو الفريقين هز الشباك مبكرًا، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

واستمرت محاولات الفريقين في الشوط الثاني، قبل أن ينجح كريستيان جوانكا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 88، ليمنح الشباب الفوز على الشرطة العراقي، ويتأهل بنتيجة 7/0 بمجموع المباراتين.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الفائز من مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي، لمواجهته في الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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