الشباب يضم القحطاني رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن توقيع عقدٍ احترافي مع اللاعب حسين القحطاني؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وأوضح حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان وقع عقدًا احترافيًّا مع حسين القحطاني يمتد لأربعة مواسم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ومثل حسين القحطاني، صاحب الـ25 عامًا، نادي الهلال في الفئات السنية المختلفة، وانتقل بعد ذلك إلى صفوف فريق الفيصلي، ويلعب في مركز خط الوسط.

وتسعى إدارة البلطان إلى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بلاعبين مميزين؛ أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على البطولات.

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