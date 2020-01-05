الشباب يضم القحطاني رسميًّا
بداية من الموسم المقبل

الشباب يضم القحطاني رسميًّا

2020/01/05
الساعة 11:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن توقيع عقدٍ احترافي مع اللاعب حسين القحطاني؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وأوضح حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان وقع عقدًا احترافيًّا مع حسين القحطاني يمتد لأربعة مواسم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ومثل حسين القحطاني، صاحب الـ25 عامًا، نادي الهلال في الفئات السنية المختلفة، وانتقل بعد ذلك إلى صفوف فريق الفيصلي، ويلعب في مركز خط الوسط.

وتسعى إدارة البلطان إلى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بلاعبين مميزين؛ أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على البطولات.

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ابوسلطان #الشباب _فقط*
ضيف
ابوسلطان #الشباب _فقط*

أهلاً وسهلاً بك في معقل الليوث وان شاء الله تكون انطلاقته الفعليه من بوابة الليث

أعجبني0لم يعجبني  رد
23 ساعة


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