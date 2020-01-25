الشباب يهزم الأهلي بضم بانيغا رسميًا

المواطن – محمد سمعه

أعلن نادي الشباب اليوم السبت عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي إشبيلية الإسباني لمدة ثلاثة مواسم.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر ” تويتر” أن إيفر بانيغا سيُمثل الليث مع بداية موسم 2020-2021 ولمدة ثلاثة مواسم.

وتفوق الشباب على الأهلي في سباق ضم بانيغا، حيث كان مجلس إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ اهتم بضم بانيغا مع بداية شهر يناير الجاري.

ويملك بانيغا خبرات مميزة في الدوري الإسباني، حيث سبق له تمثيل أندية أتلتيكو مدريد في الفترة من 2008 حتى 2009 ونادي فالنسيا من 2008 حتى 2014 ونادي إشبيلية على مرتين حيث كانت الفترة الأولى من 2014 حتى 2016 والفترة الثانية من عام 2017 حتى الآن.