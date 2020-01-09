الشباب يُخالص عمران إلياس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع الإدارة لمخالصة مالية مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، عمران إلياس، اليوم الخميس.

وقدمت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان شكرها للاعب عمران إلياس على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم، متمنية له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة.

وتقوم إدارة نادي الشباب بتوقيع مخالصات مالية مع العديد من اللاعبين، وضم صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة.

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