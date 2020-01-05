الشرطة اليابانية تصدر مذكرة دولية بالقبض على كارلوس غصن

المواطن - متابعة

قال وزير العدل الياباني، إن المحكمة ألغت الإفراج بكفالة الممنوح لكارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات.

وأوضح الوزير الياباني أن الشرطة اليابانية أصدرت مذكرة دولية بالقبض على غصن.

وكانت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، قد ذكرت أن السلطات في اليابان سمحت لكارلوس غصن بالاحتفاظ بجواز سفر فرنسي احتياطي في خزنة مغلقة بعد إخلاء سبيله بكفالة.

وأضافت الهيئة أن ممثلي ادعاء داهموا مقر سكن غصن في طوكيو.

وأصبح غصن، أحد أشهر الرؤساء التنفيذيين في العالم، المطارد الأكثر صيتا في اليابان بعدما قال إنه ذهب إلى لبنان هربا مما وصفه بالنظام القضائي الفاسد.

كانت رويترز قد قالت إن شركة أمنية خاصة رتبت لخروج غصن، الذي يحمل جنسيات فرنسا ولبنان والبرازيل من طوكيو خلسة قبل أيام، تنفيذا لخطة وُضعت على مدار 3 أشهر.

وألقي القبض على غصن في طوكيو أول مرة، نوفمبر 2018، ويواجه 4 اتهامات يدفع ببراءته منها جميعا ومن بينها إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لوكالات سيارات في الشرق الأوسط.

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