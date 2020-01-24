الشعراء يلجمون محمد بن الذيب بعد رثائه قاسم سليماني

المواطن - الرياض

انتقد العديد من الشعراء السعوديين والخليجيين الشاعر القطري محمد بن الذيب الذي أطل في قصيدة يرثي فيها الإرهابي قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد فجر الجمعة 3 يناير.

#سلمان_بن_زاهر

ردا على محمد ابن الذيب لا تخـلّي سوال العُـرب وتزلّه

نزهمك فارسـي ولا ي عثمـاني !! https://t.co/fzJdPLOZCq pic.twitter.com/wopGJPb57Q — م.سلمان بن زاهر (@salmanzaahir) January 23, 2020

وانبرى العديد من الشعراء السعوديين للرد على ابن الذيب مؤكدين أن انبطاحه للنظام الإيراني ووصفه الملالي بآيات الله هو امتداد لسياسة الخذلان التي تنتهجها قطر وأبواقها الإعلامية.

ورد الشاعر سلمان بن زاهر على محمد بن الذيب بقصيدة جاء في مطلعها:

لا تخـلّي سوال العُـرب وتزلّه

نزهمك فارسـي ولا ي عثمـاني !!

أما الشاعر ابن لمدان القحطاني فرد على ابن الذيب بقصيدة جاء في مطلعها :

يا جاحد المعروف بالذلة

من عادتك للطيبة خوان

من جعلك مقام وسمعة

يوم سبيت ذاك العام بن ثاني

غير حنا وفيه شهود وأدلة

#ابن_الذيب

رد بن لمدان القحطاني على بن الذيب/ اش ياعير حتى دربك ادلّه: pic.twitter.com/eNIQDCuVwt — عبدالعزيز القحطاني #محاورات (@alknfri8) January 23, 2020



أما حمود المشحن فرد بقصيدة قال في مطلعها :

كم صديق ظهر في جلد قوماني

بعد ما أنت سجين وعشت بالذلة

صرت تمشي على كيفك بإحسان

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