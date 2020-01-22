الشهري: الأولمبياد الخطوة الأولى.. هدفنا تحقيق الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أبدى المدير الفني للأخضر، سعد الشهري سعادته البالغة بتأهل المنتخب السعودي إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، بعد الفوز على أوزبكستان اليوم.

وقال سعد الشهري في المؤتمر الصحافي بعد مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم: “أبارك للوطن حكومةً وشعبًا التأهل إلى الأولمبياد.. تعجز الكلمات عن وصف هذه اللحظة التاريخية”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “التأهل إلى الأولمبياد هو الخطوة الأولى، حققنا الهدف الرئيسي، ولكن الآن علينا القتال من أجل تحقيق الكأس، نريد أن نعيدها إلى بلادنا.. وصلنا إلى المباراة النهائية بهدف وحيد في مرمانا، وسنلعب النهائي للاستمتاع”.

وتألق المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، وفاز على أوزبكستان في الدور نصف النهائي بهدف دون رد سجله ناصر العمران.

وضمن المنتخب السعودي تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، وسيبدأ الاستعداد لنهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، حيث ينتظر الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية التي ستُقام مساء اليوم الأربعاء.

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