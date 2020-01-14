الشهري: جاهزون لمواجهة سوريا

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني لمنتخب السعودية الأولمبي، سعد الشهري، على جاهزية اللاعبين لمباراة سوريا المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته امتلاكه بدلاء مميزين للتعامل مع ضغط المباريات.

ويلعب الأخضر الأولمبي ضد سوريا، عند الساعة 4:15 مساء يوم غد الأربعاء بتوقيت السعودية، على ملعب تاماسات في بانكوك، في بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وقال: “نعمل من أجل الفوز في كل مباراة، ومن المتوقع أن تكون المباراة الثالثة أمام سوريا مفتوحة أكثر من المباراة الثانية أمام قطر، وبالتالي سيكون أمامنا مجال لصنع الفرص أمام المرمى ومحاولة التسجيل”.

وأضاف الشهري حديثه بشأن مباراة السعودية ضد سوريا قائلًا: “لدينا لاعبون جيدون في مقاعد الاحتياط، وسننظر للحالة البدنية للاعبين، حيث إن لدينا عدة خيارات للتعامل مع الوضع البدني في الفريق”.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع منتخب سوريا المتصدر بفارق الأهداف، وجاء منتخب قطر في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل منتخب اليابان الترتيب بدون نقاط.

تابعنا على تواصل معنا على