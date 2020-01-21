الشهري: مباراة أوزبكستان صعبة.. وهدفنا التأهل للأولمبياد

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني للأخضر الأولمبي، سعد الشهري على صعوبة مباراة السعودية ضد أوزبكستان في كأس آسيا تحت 23 عامًا، مؤكدًا أنه يستهدف التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

السعودية ضد أوزبكستان

ويلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان على ملعب راجامانغالا في بانكوك، عند الساعة 1:15 ظهر غدٍ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند.

وقال الشهري: “نتمنى أن نكون حاضرين فنيًا بشكل جيد، فالمباراة ستكون صعبة أمام منتخب حامل للقب، والنتيجة التي تحققت أمام منتخب الإمارات تؤكد على تميز الفريق واستغلاله الجيد للمساحات والاستفادة من الأخطاء”.

وتابع المدير الفني للأخضر الأولمبي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، مساء اليوم الثلاثاء، قائلًا: “ولكننا في الوقت ذاته سنعمل على استمرارية إيجابية فريقنا وتلافي الأخطاء”.

وأوضح الشهري أن الجهاز الفني لاعبين من جيلين، حقق الجيل الأول فضية كأس آسيا تحت 19 عامًا 2016، ونال الجيل الآخر ذهبية نسخة 2018 من البطولة ذاتها، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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