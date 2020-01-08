الشهري: مجموعتنا قوية وبرنامج إعدادنا للآسيوية متنوع

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، سعد الشهري على قوة مجموعة الأخضر في بطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند.

وتحدث الشهري عن مجموعة الأخضر قائلًا: “تعد مجموعتنا واحدة من أقوى المجموعات في بطولة كأس آسيا بتواجد منتخبات إلى جوارنا لها ثقلها الفني”.

وتابع المدير الفني للأخضر الأولمبي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي اليوم، قائلًا: “برنامج إعدادنا لبطولة كأس آسيا كان متنوعًا وشاملًا بحسب الخطة الموضوعة مسبقًا”.

وشدد سعد الشهري على أن المنتخب الياباني يخوض المباراة بضغوط أقل من الأخضر، نظرًا لمشاركته في أولمبياد طوكيو رسميًا، مضيفًا: “درسناه جيدًا ونعرف قوته وجاهزون لتجاوزه”.

ويبدأ الأخضر مشواره في بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، بمواجهة اليابان، مساء يوم غد الخميس.

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس آسيا 2020 والتي تضم منتخبات اليابان، قطر وسوريا.

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